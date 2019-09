மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழியில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வக்கீல்கள் கோர்ட்டு புறக்கணிப்பு - ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் + "||" + Sirkali in the Emphasizing the demands Court lawyers boycott

சீர்காழியில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வக்கீல்கள் கோர்ட்டு புறக்கணிப்பு - ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்