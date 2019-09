மாவட்ட செய்திகள்

நீர்நிலைகளில் சிக்கியவர்களை மீட்பது குறித்த பாதுகாப்பு ஒத்திகை - தீயணைப்புத்துறை சார்பில் நடந்தது + "||" + On rescuing people who are trapped in water Security rehearsal

நீர்நிலைகளில் சிக்கியவர்களை மீட்பது குறித்த பாதுகாப்பு ஒத்திகை - தீயணைப்புத்துறை சார்பில் நடந்தது