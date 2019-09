மாவட்ட செய்திகள்

பயிர்க்காப்பீட்டு தொகையை விரைவில் வழங்க வேண்டும்: குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Cultivation amount Need to deliver soon At the grievance meeting Farmers insist

பயிர்க்காப்பீட்டு தொகையை விரைவில் வழங்க வேண்டும்: குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்