மாவட்ட செய்திகள்

5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழங்குடியினர் வாழ்ந்த அடையாளம் கண்டுபிடிப்பு - தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு + "||" + The discovery of the identity of Aboriginal people 5 thousand years ago

5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழங்குடியினர் வாழ்ந்த அடையாளம் கண்டுபிடிப்பு - தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு