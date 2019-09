மாவட்ட செய்திகள்

தேவாரத்தில், கள்ளக்காதலியை கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - தேனி மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Thevaru, who killed the counterfeit Life sentence for worker

தேவாரத்தில், கள்ளக்காதலியை கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - தேனி மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு