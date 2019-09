மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில், முதன்முறையாக விவசாயிக்கு இதய பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை + "||" + Thanjavur Medical College Hospital, Heart bypass surgery for the first time farmer

தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில், முதன்முறையாக விவசாயிக்கு இதய பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை