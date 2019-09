மாவட்ட செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவிகள் நல விடுதியில் தங்காத காப்பாளர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரை + "||" + Recommendation for departmental action against the guardian of disadvantaged students

பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவிகள் நல விடுதியில் தங்காத காப்பாளர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரை