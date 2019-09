மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையை பயன்படுத்தி வடகாடு பகுதியில் உழவு பணியை தொடங்கிய விவசாயிகள் + "||" + Using continuous rainfall Farmers who started farming in Vadakkadu

தொடர் மழையை பயன்படுத்தி வடகாடு பகுதியில் உழவு பணியை தொடங்கிய விவசாயிகள்