மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் வீணாக தண்ணீர் கலப்பதை தடுக்க காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே 3 இடங்களில் புதிய கதவணைகள் + "||" + New doors at 3 locations across the Cauvery River to prevent wastage of water at sea

கடலில் வீணாக தண்ணீர் கலப்பதை தடுக்க காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே 3 இடங்களில் புதிய கதவணைகள்