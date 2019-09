மாவட்ட செய்திகள்

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு மூப்பு பட்டியல் விவரத்தை சரிபார்த்து கொள்ளலாம் - அதிகாரி தகவல் + "||" + You can check the registration list list at the placement office

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு மூப்பு பட்டியல் விவரத்தை சரிபார்த்து கொள்ளலாம் - அதிகாரி தகவல்