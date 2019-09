மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் - போலீசார் தீவிர வாகன சோதனை + "||" + Vikravandi Legislative Assembly by election announcement In Villupuram district Enforcement of Electoral Conduct Rules

விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் - போலீசார் தீவிர வாகன சோதனை