மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரத்தில் மேம்பாலம் கட்டும் பணி மும்முரம்; தற்காலிகமாக போக்குவரத்தை மாற்றம் செய்ய அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Construction of bridge in Tarapuram; Officials are investigating the temporary change of traffic

தாராபுரத்தில் மேம்பாலம் கட்டும் பணி மும்முரம்; தற்காலிகமாக போக்குவரத்தை மாற்றம் செய்ய அதிகாரிகள் ஆய்வு