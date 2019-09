மாவட்ட செய்திகள்

கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசாருடன் பணியாற்ற 70 தன்னார்வலர்கள் தேர்வு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது + "||" + A selection card of 70 volunteers to work with the Coast Guard Group of Police was issued

கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசாருடன் பணியாற்ற 70 தன்னார்வலர்கள் தேர்வு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது