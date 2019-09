மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீரை சேமித்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை காக்க வேண்டும் - கலெக்டர் ராமன் வேண்டுகோள் + "||" + Storing rainwater and maintaining groundwater At the request of Collector Raman

மழைநீரை சேமித்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை காக்க வேண்டும் - கலெக்டர் ராமன் வேண்டுகோள்