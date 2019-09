மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி போட்ட குழந்தைக்கு மருந்து மாற்றி கொடுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + At the Government Primary Auxiliary Health Center Vaccinated infant Given the drug converter

அரசு ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி போட்ட குழந்தைக்கு மருந்து மாற்றி கொடுத்ததால் பரபரப்பு