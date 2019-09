மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் கிடப்பில் போடப்பட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் - விரைவில் முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Laid down Work on setting up the refinery Public demand to finish soon

திருப்பத்தூரில் கிடப்பில் போடப்பட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் - விரைவில் முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை