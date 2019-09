மாவட்ட செய்திகள்

சோழங்கநல்லூரில் ஓ.என்.ஜி.சி. சார்பில் கிணறு அமைக்கும் பணி: குடிநீர் ஏற்றி வந்த லாரி சிறைப்பிடிப்பு + "||" + ONGC On behalf of Construction of the well: Capture prison truck carrying drinking water

சோழங்கநல்லூரில் ஓ.என்.ஜி.சி. சார்பில் கிணறு அமைக்கும் பணி: குடிநீர் ஏற்றி வந்த லாரி சிறைப்பிடிப்பு