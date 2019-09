மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் அருகே, கோவிலுக்கு பூட்டு போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் - பதற்றம்; போலீஸ் குவிப்பு + "||" + Near Villupuram, The public protest to the temple, put the lock

விழுப்புரம் அருகே, கோவிலுக்கு பூட்டு போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் - பதற்றம்; போலீஸ் குவிப்பு