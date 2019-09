மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில், இன்குபேட்டரில் இருந்த குழந்தை மீது எறும்புகள் ஊர்ந்ததால் தாய் அதிர்ச்சி + "||" + Kallakurichi Government Hospital, On the baby in the incubator Mother trauma as ants crawl

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில், இன்குபேட்டரில் இருந்த குழந்தை மீது எறும்புகள் ஊர்ந்ததால் தாய் அதிர்ச்சி