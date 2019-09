மாவட்ட செய்திகள்

மோடியின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க முடிவு காஷ்மீரில் படிப்படியாக சகஜ நிலை திரும்புகிறது பா.ஜனதா செயல் தலைவர் ஜே.பி.நட்டா பேச்சு + "||" + The history of Modi Special results P.Janatha is the Executive Chairman JP Nutta Talk

மோடியின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க முடிவு காஷ்மீரில் படிப்படியாக சகஜ நிலை திரும்புகிறது பா.ஜனதா செயல் தலைவர் ஜே.பி.நட்டா பேச்சு