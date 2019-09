மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பனில் புதிய ரெயில்வே பாலம் பணி அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது; 2 ஆண்டுகளில் முடிக்க இலக்கு + "||" + Work on the new railway bridge at pomban Starting next month

பாம்பனில் புதிய ரெயில்வே பாலம் பணி அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது; 2 ஆண்டுகளில் முடிக்க இலக்கு