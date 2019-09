மாவட்ட செய்திகள்

சாலையை கடந்தபோது லாரி மோதியது: கண்முன்னே 7 வயது மகனை பறிகொடுத்த பேராசிரியை + "||" + The truck crashed while crossing the road: The professor lossed his son

சாலையை கடந்தபோது லாரி மோதியது: கண்முன்னே 7 வயது மகனை பறிகொடுத்த பேராசிரியை