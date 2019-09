மாவட்ட செய்திகள்

இரும்புக் கம்பியில் மோதி சட்டக்கல்லூரி மாணவர்- இளம்பெண் சாவு; மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Student and youth dies after colliding with iron rod while riding a motorcycle

இரும்புக் கம்பியில் மோதி சட்டக்கல்லூரி மாணவர்- இளம்பெண் சாவு; மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது பரிதாபம்