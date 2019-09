மாவட்ட செய்திகள்

“நெல்லையில் 2-வது நாளாக பலத்த மழை” தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது + "||" + "Nellai is the 2nd day of heavy rain" Water is stagnant in the lowlands

