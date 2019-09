மாவட்ட செய்திகள்

தகுதி நீக்க எம்.எல்.ஏ.க்களின் மனு மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை; மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் பா.ஜனதா + "||" + Supreme Court hearing on the petition at today for disqualify MLAs

தகுதி நீக்க எம்.எல்.ஏ.க்களின் மனு மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை; மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் பா.ஜனதா