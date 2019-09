மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்; மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + The by-election vote will be held; At Motilal Nehru Polytechnic College Collector's Survey

இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்; மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் கலெக்டர் ஆய்வு