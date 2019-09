மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பட்டதாரி, ஆசிரியர் தொகுதிகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் பணி 1-ந் தேதி தொடக்கம் + "||" + In Karnataka Admission to the voter list in the graduate and teacher constituencies Beginning on the 1st

கர்நாடகத்தில் பட்டதாரி, ஆசிரியர் தொகுதிகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் பணி 1-ந் தேதி தொடக்கம்