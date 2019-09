மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய சட்டசபை தேர்தல் விழிப்புணர்வு தூதராக நடிகை மாதுரி தீக்சித் நியமனம் + "||" + Actress Madhuri Dixit appointed as the ambassador of the Maratha Assembly election

