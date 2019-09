மாவட்ட செய்திகள்

ரே‌‌ஷன் கார்டுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குவது நிறுத்தப்படும் - கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + With a ration card If not link Aadhaar number Essentials Supply will stop

ரே‌‌ஷன் கார்டுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குவது நிறுத்தப்படும் - கலெக்டர் எச்சரிக்கை