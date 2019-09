மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்து முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் கலெக்டர் பேட்டி + "||" + The Collector interviews all the precautions to be taken to deal with the Northeast Monsoon

வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள அனைத்து முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் கலெக்டர் பேட்டி