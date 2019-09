மாவட்ட செய்திகள்

எலச்சிபாளையத்தில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி சார்பில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி தர்ணா போராட்டம் + "||" + On behalf of the Marxist Communist Party Provide basic facilities Darna Struggle

எலச்சிபாளையத்தில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி சார்பில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி தர்ணா போராட்டம்