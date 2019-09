மாவட்ட செய்திகள்

திருமூர்த்தி அணையில் இருந்து 4-ம் மண்டல பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு - அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் மலர் தூவி வரவேற்பு + "||" + From the Thirumurthy Dam 4 th Zone Irrigation water opening Welcome to Minister Udumalai K. Radhakrishnan

