மாவட்ட செய்திகள்

தாலுகா அளவில் நடைபெறும் “குறைதீர்வு கூட்டத்துக்கு மின்வாரிய அதிகாரிகள் வருவதில்லை” - விவசாயிகள் புகார் + "||" + Held at Taluka level Electricity officials do not attend the downsizing meeting Farmers complain

தாலுகா அளவில் நடைபெறும் “குறைதீர்வு கூட்டத்துக்கு மின்வாரிய அதிகாரிகள் வருவதில்லை” - விவசாயிகள் புகார்