மாவட்ட செய்திகள்

‘‘நீட் தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம் செய்ய தந்தையே காரணம்’’ சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசாரிடம் மாணவர் உதித்சூர்யா பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + Neet exam due to impersonate the father, CBCID Student Udithsurya confession to police

‘‘நீட் தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம் செய்ய தந்தையே காரணம்’’ சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசாரிடம் மாணவர் உதித்சூர்யா பரபரப்பு வாக்குமூலம்