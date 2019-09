மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரம் அருகே புதிதாக அமைய உள்ள இரும்பு உருக்கு ஆலைக்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு - கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பரபரப்பு + "||" + Near Tarapuram Villagers protest against new steel mill Feedback at the meeting

தாராபுரம் அருகே புதிதாக அமைய உள்ள இரும்பு உருக்கு ஆலைக்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு - கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பரபரப்பு