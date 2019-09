மாவட்ட செய்திகள்

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் 23 மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு + "||" + Immediate settlement of 23 petitions under RTI Act

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் 23 மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு