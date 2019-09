மாவட்ட செய்திகள்

வாகனங்களில் ஏற்றும்போது பட்டாசு பண்டல்களை கவனத்துடன் கையாள வேண்டும் - வெடிப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரி பேச்சு + "||" + Fireworks should be handled with care when loading into vehicles

வாகனங்களில் ஏற்றும்போது பட்டாசு பண்டல்களை கவனத்துடன் கையாள வேண்டும் - வெடிப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரி பேச்சு