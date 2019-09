மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் துப்பாக்கி சூட்டில் காயம் அடைந்த ரவுடியிடம் உதவி கலெக்டர் விசாரணை போலீசார் மீது உறவினர்கள் பரபரப்பு புகார் + "||" + In Kovilpatti In the firing line To the wounded Rowdy Assistant Collector Inquiry

கோவில்பட்டியில் துப்பாக்கி சூட்டில் காயம் அடைந்த ரவுடியிடம் உதவி கலெக்டர் விசாரணை போலீசார் மீது உறவினர்கள் பரபரப்பு புகார்