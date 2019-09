மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் அருகே இரு தரப்பினரிடையே மோதல் அபாயம்: மாரியம்மன் கோவிலை பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Risk of conflict between two sides near Villupuram: Mariamman Temple is locked and sealed

விழுப்புரம் அருகே இரு தரப்பினரிடையே மோதல் அபாயம்: மாரியம்மன் கோவிலை பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை