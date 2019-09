மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கான திட்டங்கள் தமிழகத்தில் தான் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுகிறது அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேச்சு + "||" + India's women's programs are best implemented in Tamil Nadu - Minister Selur Raju

இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கான திட்டங்கள் தமிழகத்தில் தான் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுகிறது அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேச்சு