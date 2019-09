மாவட்ட செய்திகள்

புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் கடை உரிமையாளரை திசை திருப்பி ரூ.13 ஆயிரம் அபேஸ்; மர்ம கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + 13 thousand abaes for diverting shop owner at Punjipuliyampatti; Police search for mystery gang

புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் கடை உரிமையாளரை திசை திருப்பி ரூ.13 ஆயிரம் அபேஸ்; மர்ம கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு