மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையம் பகுதியில் பொது இடங்களில் அனுமதியின்றி குப்பை கொட்டினால் கடும் நடவடிக்கை; நகராட்சி ஆணையாளர் எச்சரிக்கை + "||" + In the Rajapalayam area Action on garbage dumping without permission in public places

ராஜபாளையம் பகுதியில் பொது இடங்களில் அனுமதியின்றி குப்பை கொட்டினால் கடும் நடவடிக்கை; நகராட்சி ஆணையாளர் எச்சரிக்கை