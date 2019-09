மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னமராவதி அருகே, ஒரே நாளில் 4 வீடுகளில் கொள்ளை முயற்சி - வெளிப்பக்கமாக பூட்டி சென்ற ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Ponnamaravathi, Attempt to rob 4 homes in one day

பொன்னமராவதி அருகே, ஒரே நாளில் 4 வீடுகளில் கொள்ளை முயற்சி - வெளிப்பக்கமாக பூட்டி சென்ற ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு