மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரம் அருகே சூறாவளி காற்றால் 2 பண்ணைகள் இடிந்து விழுந்து 6 ஆயிரம் கோழிகள் செத்தன + "||" + Cyclone winds near Tarapuram have left farms collapsing and chickens have died

தாராபுரம் அருகே சூறாவளி காற்றால் 2 பண்ணைகள் இடிந்து விழுந்து 6 ஆயிரம் கோழிகள் செத்தன