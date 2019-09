மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் அருகே, டெங்கு காய்ச்சலுக்கு மெக்கானிக் பலி - மேலும் 5 பேருக்கு சிகிச்சை + "||" + Near PavoorChatram, mechanic kills for dengue fever - 5 more treated

பாவூர்சத்திரம் அருகே, டெங்கு காய்ச்சலுக்கு மெக்கானிக் பலி - மேலும் 5 பேருக்கு சிகிச்சை