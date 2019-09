மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகளின் விளக்கம் குழந்தைக்கு கதை சொல்வது போல் உள்ளது’ - ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கண்டிப்பு + "||" + The officer's description is like telling a child Minister Dindigul Srinivasan condemns the meeting

அதிகாரிகளின் விளக்கம் குழந்தைக்கு கதை சொல்வது போல் உள்ளது’ - ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கண்டிப்பு