மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நவீன மீன் விற்பனை அங்காடி அமைக்க பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + Women can apply to set up a modern fish stall in Thoothukudi district - Collector Sandeep Nanduri

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நவீன மீன் விற்பனை அங்காடி அமைக்க பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல்