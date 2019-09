மாவட்ட செய்திகள்

மருந்து கலந்த விதை நெல்லை தின்ற 30-க்கும் மேற்பட்ட புறாக்கள் சாவு + "||" + More than 30 pigeons die from seed paddy mixed with medicine

மருந்து கலந்த விதை நெல்லை தின்ற 30-க்கும் மேற்பட்ட புறாக்கள் சாவு