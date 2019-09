மாவட்ட செய்திகள்

வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் - ஊழியர் சம்மேளன மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + Abandonment of privatization of banks - Resolution at Employees' Conference

வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் - ஊழியர் சம்மேளன மாநாட்டில் தீர்மானம்