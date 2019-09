மாவட்ட செய்திகள்

கட்சி நிர்வாகிகள் நியமனங்களில் முக்கியத்துவம் குறைப்பு; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவை ஓரங்கட்டும் பா.ஜனதா + "||" + Reduction in the importance of party executive appointments; Let BJP take over chief minister Yeddyurappa

கட்சி நிர்வாகிகள் நியமனங்களில் முக்கியத்துவம் குறைப்பு; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவை ஓரங்கட்டும் பா.ஜனதா